Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает стремительно ухудшаться: только две области страны остаются в «желтой» карантинной зоне, в то время как Минздрав фиксирует антирекорды по количеству новых случаев заражения.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте Министерства здравоохранения.

Так, по состоянию на 30 октября в «желтой» зоне карантина остались только Закарпатье и Кировоградская область, где пока уровень госпитализации зараженных коронавирусом составляет менее 50%, а коэффициент выявления случаев заражения держится на отметках в 15% и 11% соответственно.

В «оранжевой» зоне держатся Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области, а также Киев.

В «красную» зону тем временем внесены уже 15 областей: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская.

Отметим, что в последние недели число выявленных случаев заражения ковидом в Украине неуклонно растет. Так, 29 октября Минздрав зафиксировал новый «антирекорд»: за сутки было зафиксировано 26 198 случаев заражения. 5,3 тысячи человек были госпитализированы, 541 человек умер и 9449 человек выздоровели.

По состоянию на утро 30 октября всего за время пандемии в Украине было зафиксировано 2 904 872 случая заражения коронавирусом.

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