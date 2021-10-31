В субботу, 30 октября, в Киеве остановилось сердце советского, украинского актера кино, театра и телевидения Алексея Колесника.

Об этом сообщают в социальных сетях друзья, коллеги и ученики артиста.

Алексей Колесник родился 28 марта 1950 года в городе Карловка Полтавской области. В 1975 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, работал в театрах Украины, с 1982 года - актер киностудии имени Довженко.

Свою работу в кино Колесник начал с эпизодической роли в фильме "Как закалялась сталь" (1973 год).

Всего на его счету роли в более пятидесяти фильмах и сериалах. Среди них "Дождь в чужом городе", Микеле в "Оводе", "Школа" по Гайдару, "Ярослав Мудрый", Жак в "Балладе о доблестном рыцаре Айвенго", "Легенда о княгине Ольге", Дергачев в "Подростке" по Достоевскому, "Батальоны просят огня", Крюк в "Холодном лете пятьдесят третьего…", "Возвращение Мухтара".

В Сети поднялась волна скорби.

«Как это?) Как жаль! Вечная память!», «Эх, Антоныч... Так хотелось ещё пообщаться по душам... Светлая память», «Царствие Небесное. Вечная память», «Какая огромна утрата! Слишком рано и трагично ушёл... Светлая память», «Горе...Светлая память светлому человеку!», «Ох, как жаль!!! Такой светлый человек. Царство небесное», «Царствие Небесное.... Не верится», - пишут в Сети.

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