У кладбища в городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область) обнаружили тело женщины - речь идёт о местном еврейском кладбище, которое находится недалеко от ЗОШ №7.

Обратилась к правоохранителям мать погибшей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Хмельницкой области.

По предвадительной информации убили и совершили сексуальное насилие над местной 37-летней жительницей. Изуродованную молодую женщину разыскала ее мать.

"Сегодня, 27 октября, около 5 часов утра в Каменце-Подольском на тропе близ старого городского кладбища мать обнаружила тело 37-летней дочери. Она позвонила в полицию", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа из областного центра.

Тело убитой горожанки доставили на судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное производство по квалификации ч. 2 ст. 115 УКУ. Это – умышленное убийство.

Сейчас хмельницкие полицейские ищут подозреваемого, посягнувшего на жизнь и честь молодой горожанки.

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