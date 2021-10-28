Во вторник, 26 октября, в Харькове произошло трагическое ДТП - 16-летний водитель "Infiniti" на большой скорости врезался в другое авто - в Сети продолжают обсуждать ситуацию и выкладывать новые видео.

Автокатастрофа произошла на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. Водитель-подросток на "Infiniti" Николая Харьковский попытался пересечь перекресток на красный свет. На данный момент официально известно об одном погибшем.

На обнародованных кадрах видно, что автомобили буквально разорвало на части. Появилась информация, что 16-летний подросток гнал по городу временами до 200 км/час.

В Telegram-канале "ХС-Харьков" появилось видео из салона машины, где было трое молодых людей.

В посте говорится, что активисты достали видео с телефонов пассажиров злополучного Infiniti под управлением Николая Харьковского.

На кадрах слышен разговор с нецензурной лексикой.

"Сейчас, я скажу, когда 200 будет", - сказал Николай, прибавляя скорость.

Позже водитель признался, что двигался со скоростью 180 км/ч. Он приближался к светофору с красным сигналом.

В другой части видео видно, что парень едет почти по пустой дороге, чуть ли не врезавшись в другое авто.

"Мы ехали где-то 160... А, 200 мы ехали", - сказал несовершеннолетний водитель.

Напомним, смертельная авария произошла на перекрестке в Харькове, кадры

Как сообщала Politeka, отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП

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