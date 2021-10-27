Смертельная ДТП в Харькове, которая произошла поздно вечером во вторник в районе перекрестка улицы Одесской и проспекта Гагарина, уже унесла жизни двоих людей.
Как передает Politeka.net со ссылкой на «24 канал», по предварительной информации, виновником ДТП является 16-летний подросток по имени Николай. Ранее он уже попадал в поле зрение полиции, когда в 14 лет открывал огонь по местным жителям.
Отмечается, что второй погибший – это пассажир Infiniti, которая спровоцировала аварию. По данным местных пабликов, в машине находились несовершеннолетние. Машина мчалась со скоростью более 100 км в час.
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В сети уже появились фото вероятного виновника ДТП. На фото у него разбита голова, но он находится в стабильном состоянии. Отмечается, что машину виновнику на днях купили родители. После аварии они сразу же сообщили об угоне автомобиля.
Как сообщает «Слово и дело», в 2019 году 14-летний парень ездил на Таврии, и уже тогда попал в инцидент с полицией. Подросток устроил расстрел в супермаркете из пневматического оружия, когда с ним пытался поговорить брат обиженной им сверстницы.
Добавим, что несколько лет назад в Харькове уже было ДТП с участием местной мажорки Аленой Зайцевой.
Напомним, что смертельная ДТП произошла на перекрестке в Харькове, появилось видео.
Как сообщала Politeka, в трамвае на глазах у пассажиров произошла трагедия: спасти не удалось.
Также Politeka писала, что машина с друзьями-подростками превратилось в металлолом.