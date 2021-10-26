В Министерстве внутренних дел Украины поделились новшеством, связанным с панедмией и вакинацией против коронавируса - были разработаны специальные значки, которые получат те, кто сделал прививки.

При этом значки будут выдаваться не всем подряд - речь только о полицейских. Об этом в программе "Свобода слова на ICTV" рассказал глава МВД Денис Монастырский.

Сейчас, с началом тотальных проверок соблюдения карантинных норм с 21 октября, участились сулчаи, когда нарушители "переводят стрелки" на самих проверяющих, то есть правоохранителей. Так, когда полицейский делает замечание нарушителю, нередко у того возникает встречный вопрос, вакцинирован ли сам правоохранитель?

полиция, полиция Украины

Дабы избежать подобных конфликтов, полицейские получат значки, свидетельствующие о вакцинации их носителей.

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"Мы даже разработали значки, которые могут использовать патрульные полицейские. На значке будет указано, что правоохранитель вакцинирован", –рассказал Монастырский.

По его словам, по состоянию на октябрь в его ведомстве привиты более 70% сотрудников.

Отметим, за неделю (с 19 по 24 октября) в Украине прошли вакцинацию 1,5 млн человек (из них 2 дозой — 499 506).

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