Во Львове директора гимназии оштрафовали на десятки тысяч гривен за нарушение правил карантина.
Обучение в очном формате проходило в "желтой зоне" при отсутствии 80% вакцинированных работников, сообщает "Судебный репортер".
Суд рассмотрел протокол об административном нарушении, факт проведения занятий и справку о количестве вакцинированных работников в учебном заведении. Директора оштрафовали на 34 тысячи гривен.
Ранее сообщалось, что в Нацполиции рассказали, как будут проходит проверки COVID-сертификатом в транспорте и будут ли выгонять пассажиров.
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Так, 21 октября 2021 года, действуют новые правила пассажирских перевозок на период карантина. Теперь, чтобы иметь возможность передвигаться между регионами, нужно иметь COVID-сертификат или же результаты теста на коронавирус.
Сотрудники полиции имеют право проводить выборочные проверки документов у водителей и пассажиров.
Однако выгонять украинцев из транспорта, вероятно, не будут. Полицейские будут составлять протоколы именно на перевозчиков.
Напомним, о локдауне на Новый год и Рождество: украинцам пророчат "красную" зону на праздники.
Как сообщала Politeka, ковид атаковал южный регион: сколько пациентов не справились с болезнью.
Также Politeka писала, что министр здравоохранения объяснил, как украинцам поехать в другой город без вакцинации.