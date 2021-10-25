Во Львове директора гимназии оштрафовали на десятки тысяч гривен за нарушение правил карантина.

Обучение в очном формате проходило в "желтой зоне" при отсутствии 80% вакцинированных работников, сообщает "Судебный репортер".

Суд рассмотрел протокол об административном нарушении, факт проведения занятий и справку о количестве вакцинированных работников в учебном заведении. Директора оштрафовали на 34 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что в Нацполиции рассказали, как будут проходит проверки COVID-сертификатом в транспорте и будут ли выгонять пассажиров.

Так, 21 октября 2021 года, действуют новые правила пассажирских перевозок на период карантина. Теперь, чтобы иметь возможность передвигаться между регионами, нужно иметь COVID-сертификат или же результаты теста на коронавирус.

Сотрудники полиции имеют право проводить выборочные проверки документов у водителей и пассажиров.

Однако выгонять украинцев из транспорта, вероятно, не будут. Полицейские будут составлять протоколы именно на перевозчиков.

Напомним, о локдауне на Новый год и Рождество: украинцам пророчат "красную" зону на праздники.

Как сообщала Politeka, ковид атаковал южный регион: сколько пациентов не справились с болезнью.

Также Politeka писала, что министр здравоохранения объяснил, как украинцам поехать в другой город без вакцинации.