Украинцам пророчат "красную" зону карантина на Новый год и Рождество.
Об этом специалист сказала в комментарии
Эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк отметила, что сейчас ситуация с ковидом ухудшается и это видно в общей статистике каждый день.
"Мы пока видим серьезное ухудшение ситуации. Поэтому, я думаю, что до новогодних праздников это может не решиться. То есть, вероятнее всего, мы будем как раз в "красной" зоне на праздники", - говорит Сояк.
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К слову, за прошедшие сутки, 21 октября, в Украине зафиксировали новый антирекорд. 614 умерших от COVID-19 и 23 785 случаев заражения за сутки.
Эти показатели являются абсолютным антирекордом по ковиду с начала пандемии в Украине.
Напомним, что ситуация с коронавирусом ухудшилась, Украина движется по "итальянскому" сценарию: что говорят в Минздраве.
Как сообщала Politeka, ковид атаковал южный регион: сколько пациентов не справились с болезнью.
Также Politeka писала, что министр здравоохранения объяснил, как украинцам поехать в другой город без вакцинации.