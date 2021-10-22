Украинцам пророчат "красную" зону карантина на Новый год и Рождество.

Об этом специалист сказала в комментарии ТСН .

Эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк отметила, что сейчас ситуация с ковидом ухудшается и это видно в общей статистике каждый день.

"Мы пока видим серьезное ухудшение ситуации. Поэтому, я думаю, что до новогодних праздников это может не решиться. То есть, вероятнее всего, мы будем как раз в "красной" зоне на праздники", - говорит Сояк.

К слову, за прошедшие сутки, 21 октября, в Украине зафиксировали новый антирекорд. 614 умерших от COVID-19 и 23 785 случаев заражения за сутки.

Эти показатели являются абсолютным антирекордом по ковиду с начала пандемии в Украине.

Напомним, что ситуация с коронавирусом ухудшилась, Украина движется по "итальянскому" сценарию: что говорят в Минздраве.

Как сообщала Politeka, ковид атаковал южный регион: сколько пациентов не справились с болезнью.

Также Politeka писала, что министр здравоохранения объяснил, как украинцам поехать в другой город без вакцинации.