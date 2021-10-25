Пациент больницы выпрыгнул из окна и разбился - подробности трагедии в Сумах.

Трагедия произошла ночью 22 октября в неврологическом отделении Сумской областной клинической больницы по ул. Ковпака.

Из окна на шестом этаже выпрыгнул пациент и разбился на смерть. По словам очевидцев, перед прыжком мужчина надел бахилы.

Врачам пришлось спасать другого пациента, который стал свидетелем несчастья и потерял сознание, передают debaty.

Ранее сообщалось, что во Львове врачи показали реанимацию с COVID-больными-медики жалуются на катастрофическую ситуацию с вирусом.

Так, среди 400 пациентов, которые сейчас в коронавирусном стационаре, нет ни одного вакцинированного.

Гендиректор больницы отметил, что впервые в реанимации находится 50 критических пациентов.

"50 критических пациентов в COVID-реанимации. Такого еще никогда не было. И это очень страшно. Потому что света в конце тоннеля не видно. Среди пациентов в реанимации - ни одного вакцинированного", - заявил Самчук.

Напомним, что медики борются за жизнь матери троих детей: вирус поразил всю семью на Львовщине.

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