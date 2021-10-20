Медики жалуются на катастрофическую ситуацию с вирусом - в тяжелом состоянии находится многодетная мать.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор больницы Олег Самчук.

Так, среди 400 пациентов, которые сейчас в коронавирусном стационаре, нет ни одного вакцинированного.

Заведующая отделением анестезиологии Наталья Матолинец рассказала, что сейчас в больнице спасают 40-летнюю мать троих детей.

Коронавирусом заразились еще трое членов ее семьи, которые являются противниками вакцинации.

"Ее самому маленькому ребенку - всего год. Удастся ли спасти маму, мы не знаем", - говорит Матолинец.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины не планирует вводить полный локдаун по всей территории нашей страны.

Об том заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Премьер сделал акцент на наобходимости вакцинации украинцев.

«Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал президент - единственной альтернативой локдауну является именно массовая вакцинация», - заявил Шмыгаль.

Напомним, что в Минздраве готовятся ужесточить карантин в пяти областях: "Пиковая нагрузка".

Как сообщала Politeka, в Минздраве объяснили, как без прививки украинцам добраться в другой город: "после 21 октября...".

Также Politeka писала, что каникулы в украинских школах могут продлить на месяц: что известно.