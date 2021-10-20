Медики жалуются на катастрофическую ситуацию с вирусом - в тяжелом состоянии находится многодетная мать.
Об этом в Facebook сообщил генеральный директор больницы Олег Самчук.
Так, среди 400 пациентов, которые сейчас в коронавирусном стационаре, нет ни одного вакцинированного.
Заведующая отделением анестезиологии Наталья Матолинец рассказала, что сейчас в больнице спасают 40-летнюю мать троих детей.
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Коронавирусом заразились еще трое членов ее семьи, которые являются противниками вакцинации.
"Ее самому маленькому ребенку - всего год. Удастся ли спасти маму, мы не знаем", - говорит Матолинец.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины не планирует вводить полный локдаун по всей территории нашей страны.
Об том заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Премьер сделал акцент на наобходимости вакцинации украинцев.
«Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал президент - единственной альтернативой локдауну является именно массовая вакцинация», - заявил Шмыгаль.
Напомним, что в Минздраве готовятся ужесточить карантин в пяти областях: "Пиковая нагрузка".
Как сообщала Politeka, в Минздраве объяснили, как без прививки украинцам добраться в другой город: "после 21 октября...".
Также Politeka писала, что каникулы в украинских школах могут продлить на месяц: что известно.