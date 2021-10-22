В один день не стало сразу двух талантливых музыкантов легендарного коллектива, композиции которого до сих пор остаются в памяти и перепевают.
21 октября ушли из жизни клавишник и барабанщик легендарного ВИА "Синяя птица" - Дмитрий Галицкий и Сергей Криницын. Об этом стало известно из Фейсбук, пишет Politeka.net.
По информации представителя группы, Сергей Криницын умер в результате осложнений коронавируса. Музыкант находился под аппаратом ИВЛ.
Вечером того же дня не стало и Дмитрия Галицкого, который также работал в ДДТ. По информации 5-tv.ru, накануне у клавишника случился приступ поджелудочной железы, возможно, он нарушил диету, на которой долго сидел. Однако остается загадкой, почему музыканта тоже подключили к ИВЛ. Похороны пройдут в Калуге, где он и умер.
В сети выразили свои соболезнования по поводу кончины знаменитых музыкантов:
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