Ушел из жизни советский и украинский футболист Сергей Морозов - в последние годы он был аналитиком на футбольных телеканалах.

Об этом сообщил директор телеканалов Футбол ½/3 Алекандр Денисов.

«Ужасные новости. Умер Сергей Морозов. Соболезнования родным и близким», — написал Денисов в Facebook.

"Жаль.., один из лучших на канале был экспертов.. Светлая память..", " Да как так?? Только ж недавно звонил ему… какой кошмар. Светлая память…", " Пусть земля будет пухом. Мои соболезнования родным и близким. Прекрасный человек и специалист ушёл....", " Светлая память. Всегда нравилось слушать его комментарии", " Светлая Вам память, Сергей Юрьевич", "Очень жаль. Царствие небесное", - пишут украинцы в сети.

Ранее сообщалось, что британский композитор и поэт Лесли Брикасс, написавший песни к фильмам "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" и "Голдфингер", ушел из жизни.

Известно, что смерть была естественной и Лесли не страдал смертельными заболеваниями. Это произошло во вторник 19 октября утром.

О смерти музиканка сообщил его сын Адам, призывая фанатов поднять рюмку за покойного. 90-летний музыкант заснул в понедельник, но не проснулся на следующий день, поэтому его агент написал, что он "тихо ушел утром".