В Нацполиции рассказали, как будут проходит проверки COVID-сертификатом в транспорте и будут ли выгонять пассажиров.

Так, 21 октября 2021 года, действуют новые правила пассажирских перевозок на период карантина. Теперь, чтобы иметь возможность передвигаться между регионами, нужно иметь COVID-сертификат или же результаты теста на коронавирус.

Пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева рассказала, что сотрудники полиции имеют право проводить выборочные проверки документов у водителей и пассажиров.

Однако выгонять украинцев из транспорта, вероятно, не будут. Полицейские будут составлять протоколы именно на перевозчиков.

"Водители должны проконтролировать наличие соответствующих документов у пассажиров", — заявила она.

На вокзалах полиция усилила контроль за нарушеними указанных правил.

"Издевательство над народом было и будет, потому что власть ездят на своих авто", " А если нельзя делать прививки по медицинским показаниям!!!А ехать нужно или ещё", " Чим дальше в лес тем больше дров с начала были штрафы за маски а теперь за вакцинацию а что дальше", "думают таким способом наполнить бюджет", - возмущаются украинцы.

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