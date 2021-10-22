В Нацполиции рассказали, как будут проходит проверки COVID-сертификатом в транспорте и будут ли выгонять пассажиров.
Так, 21 октября 2021 года, действуют новые правила пассажирских перевозок на период карантина. Теперь, чтобы иметь возможность передвигаться между регионами, нужно иметь COVID-сертификат или же результаты теста на коронавирус.
Пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева рассказала, что сотрудники полиции имеют право проводить выборочные проверки документов у водителей и пассажиров.
Однако выгонять украинцев из транспорта, вероятно, не будут. Полицейские будут составлять протоколы именно на перевозчиков.
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"Водители должны проконтролировать наличие соответствующих документов у пассажиров", — заявила она.
На вокзалах полиция усилила контроль за нарушеними указанных правил.
"Издевательство над народом было и будет, потому что власть ездят на своих авто", " А если нельзя делать прививки по медицинским показаниям!!!А ехать нужно или ещё", " Чим дальше в лес тем больше дров с начала были штрафы за маски а теперь за вакцинацию а что дальше", "думают таким способом наполнить бюджет", - возмущаются украинцы.
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