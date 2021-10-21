Российская певица Маша Распутина и ее супруг заразились коронавирусом. Стало известно, в каком состоянии сейчас артистка и ее возлюбленный.

Так, у 57-летней Распутиной легкая форма заболевания, поэтому она находится дома под наблюдением медиков, а вот ее мужу Виктору Захарову повезло меньше. С 80% поражения легких его госпитализировали в больницу,пишет "СтарХит".

"Врачи без конца ставят капельницы, делают уколы, под кислородной маской лежу целые сутки", - рассказывает муж Распутиной о своей нескорой выписке.

Мужчина признается, что его состояние ухудшилось из-за семейного конфликта - сын от предыдущего брака до сих пор не может принять мачеху, то есть Распутину, и уже изрядно измотал всем нервы. Захаров считает, что именно сын загнал его в больницу, ведь изначально недуг протекал у него тоже в легкой форме.

«Видимо, из-за нервного срыва состояние ухудшилось. Стресс, конечно, сыграл свою роль. Я как раз в то время заболел. Но не поехал делать КТ — все тянул. Вроде все стало проходить, но стресс сделал свое дело», — рассуждает Виктор.

Пока врачи спасают мужа, Распутина делится в своем Инстаграм кадрами с шоу "Дуэты".

Напомним, брат оттаскал за волосы дочь Распутиной прямо в эфире известного шоу

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