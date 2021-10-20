Умер знаменитый актер театра и кино, каскадер Виктор Евграфов, звезда серии советских фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".
Это в среду, 20 октября, подтвердила киностудия "Самарафильм". Предварительно, у заслуженного 73-летнего артиста РФ оторвался тромб, но точные причины предстоит выяснить медикам.
"Умер Виктор Иванович Евграфов — самый главный Мориарти мирового кинематографа. Поверить в это невозможно! Только вчера он позвонил, просил связаться с Самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы", — сказано в сообщении.
В киностудии также добавили, что мужчина переболел и восстанавливался после коронавируса.
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Сцены с актером в знаменитом сериале заняли немного экранного времени, но его персонаж, главный оппонент Холмса — профессор Мориарти, является культовым.
На счету артиста также более 30 ролей в качестве не только актера, но и каскадера. В 1994 году во время съемок фильма "В империи орлов" Евграфов получил тяжелую травму, после которой долго восстанавливался.
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