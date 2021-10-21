С 21 октября в Украине ужесточаются карантинные правила, новшества касаются проезда в общественном транспорте - чтобы попасть, к примеру, в поезд теперь недостаточно одного билета.
Так, с сегодняшнего дня, перед посадкой в поезд пассажиры должны показывать сертификат о вакцинации или документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген. Детям и несовершеннолетним достаточно иметь билет и удостоверение личности. Об этом сообщает "Укразализныця".
Проверять наличие документов будет проводник, причем на входе в вагон - ранее в поездах "Интерсити" документы проверяли уже в пути. При отсутствии COVID-документов проводник может не пустить пассажира в вагон.
Тоже самое касается межрегиональных автобусов и самолетов - наличие COVID-документов обязательно.
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Глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил во время последнего заседания правительства: "Я вас предупреждал, завтра без ковид-сертификата вы в автобус, поезд или самолет уже не сядете, но есть исключения...".
Под исключениями премьер имел в виду общественный транспорт в городах и поездки внутри одной области. Такой транспорт будет ходить как и прежде, даже в "красной зоне", однако власти на местах могут вводить некоторые ужесточения на свое усмотрение. Например, в Запорожье пускают только на "сидячие места" и действует определенный запрет для льготников (не будут пускать в часы пик утром и вечером).
Соблюдения правил контролируют полицейские - отныне рейды станут в порядке вещей. Правоохранители будут проверять межобластной транспорт.
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Как сообщала Politeka, новые правила пассажирских перевозок, куда пустят без COVID-сертификата: "среди исключений..."
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