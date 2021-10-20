Кабинет Министров Украины не планирует вводить полный локдаун по всей территории нашей страны.
Об том заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Премьер сделал акцент на наобходимости вакцинации украинцев.
«Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал президент - единственной альтернативой локдауну является именно массовая вакцинация», - заявил Шмыгаль.
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К слову, на днях на внеочередном заседании комиссии было принято решение отправить в «красную» зону Запорожскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую области. Ограничения в этих регионах заработали с 18 октября.
Как известно, ранее в «красную» зону уже попала Херсонская область, где ограничения начали действовать с 15 октября.
Отметим, в этих регионах до стабилизации ситуации будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых и развлекательных центров, а также работа учреждений культуры, включая кинотеатры.
Закроют также непродовольственные рынки и спортзалы.
Также в «красных» областях будут запрещены массовые мероприятия.
Напомним, что в Минздраве готовятся ужесточить карантин в пяти областях: "Пиковая нагрузка".
Как сообщала Politeka, в Минздраве объяснили, как без прививки украинцам добраться в другой город: "после 21 октября...".
Также Politeka писала, что каникулы в украинских школах могут продлить на месяц: что известно.