Кабинет Министров Украины не планирует вводить полный локдаун по всей территории нашей страны.

Об том заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Премьер сделал акцент на наобходимости вакцинации украинцев.

«Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал президент - единственной альтернативой локдауну является именно массовая вакцинация», - заявил Шмыгаль.

К слову, на днях на внеочередном заседании комиссии было принято решение отправить в «красную» зону Запорожскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую области. Ограничения в этих регионах заработали с 18 октября.

Как известно, ранее в «красную» зону уже попала Херсонская область, где ограничения начали действовать с 15 октября.

Отметим, в этих регионах до стабилизации ситуации будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых и развлекательных центров, а также работа учреждений культуры, включая кинотеатры.

Закроют также непродовольственные рынки и спортзалы.

Также в «красных» областях будут запрещены массовые мероприятия.

Напомним, что в Минздраве готовятся ужесточить карантин в пяти областях: "Пиковая нагрузка".

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