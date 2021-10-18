В Житомирской области произошло ДТП, при столкновении грузовика с легковым автомобилем на трассе Киев - Чоп погибли боевой медик и его пассажир – женщина.

Авария произошла 17 октября около 00:40 на 178 км автодороги Киев-Чоп в Житомирском районе. Детали сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Известно, что водитель грузовика Mercedes, 32-летний житель Киевской области, двигаясь между селами Мартыновка и Выдумка в направлении города Новоград-Волынский, совершил столкновение с автомобилем Audi под управлением 60-летнего жителя Ривненской области, который выезжал с обочины.

В результате ДТП водитель Audi и его пассажирка погибли на месте происшествия.

В соцсетях сообщают, что погибшим оказался боевой медик из Ривненской области – Виталий Сень.

"Невосполнимая утрата для всего боевого братства Украины и для нашего ветеранского союза. В автокатастрофе под Житомиром погиб наш побратим, боевой медик, который спас не одну жизнь на фронте – Виталий Сень", - написала Татьяна Подорожник.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, автобус разбился на украинской трассе.

Также Politeka писала, что фура на большой скорости влетела в маршрутку с украинцами, есть погибшие.