Полиция сообщила причину гибели Андрея Павлова, которого нашли мертвым в собственной квартире спустя два месяца после таинственной его старшего брата мэра Кривого Рога Константина Павлова

Как передает Politeka.net, об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

«Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем», - говорится в сообщении.

Отметим, ранее криворожский блогер Алексей Таймурзин предполагал, что Андрей Павлов мог скончаться в результате алкоголизма, которым страдал.

"Умер, судя по всему, в результате запоя у себя в квартире. Сегодня весь день ему было плохо, мужчину рвало. Все это подтверждает его друг. Никакого криминала. Расходимся", - писал блогер в своем Телеграм-канале.

Однако соседи погибшего отрицают, что он был алкоголиком, передает "Украина 24".

"Я когда с ним встречалась, он самое приятное впечатление производил. Наверное, летом в последний раз встретились на улице, поговорили немного. Пьяным я никогда его не видела. Вот многие пишут, что он алкоголик - это неправда", - рассказала журналистам соседка Андрея Павлова.

Напомним, мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым 15 августа на пороге собственного дома. Возле него лежал охотничьий карабин. Полиция изначально рассматривала такие версии гибели: неосторожное обращение с карабином, самоубийство, убийство. В начале сентября замначальника Главного следственного управления Нацполиции Украины Николай Батюк заявил, что версию умышленного убийства опровергли.

Напомним, ушел из жизни патриот Украины, который многое успел сделать: "Будем всегда благодарны ему"

Как сообщала Politeka, : обнародована основная версия трагедии с мэром Кривого Рога.

Также Politeka писала, что жена погибшего мэра Павлова рассказала о последних днях: запрещал выходить на улицу.