Погода в Украине продолжит расстраивать украинцев низкими температурами и неожиданными дождями, однако уже через пару дней в страну нагрянет «бабье лето».
Как сообщает Politeka.net, в Укргидрометцентре отмечают, что во вторник, 19 октября, дожди атакуют Украину с другой стороны. Если в понедельник осадки наблюдались в северных регионах, то во вторник дожди прогнозируют в восточных областях. Согласно прогнозу, дожди ожидаются в Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях. В остальных регионах будет солнечно.
Температура во вторник будет немного ниже, чем днем ранее. Например, в южных областях похолодает до 11-13 градусов. Такой же температурный режим ожидается в восточных регионах. А вот на Западе будет 10-12 градусов.
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Холоднее всего во вторник будет в Киевской, Черниговской и Ровенской областях. Там температура опустится до 9 градусов.
Отметим, что уже в четверг в Украине сильно потеплеет. Температура поднимется до комфортных 16-18 градусов, а солнечная погода позволит украинцам насладиться «бабьим летом».
Добавим, что зима в Украине, согласно прогнозам, будет нестабильной. Украинцев ждут морозы, снежные бури, а также оттепель и дожди. Температурные качели будут мучать жителей Украины на протяжение всей зимы.
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