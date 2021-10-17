У неділю, 17 жовтня в деяких регіонах України оголошено I рівень небезпеки у зв'язку з сильним туманом - видимість складе від 200 до 500 метрів, але це ще не все.

Сильні тумани прогнозують у більшості західних, а також у Чернігівській та Сумській областях.

Український гідрометцентр прогнозує, що сьогодні буде переважно без опадів, невеликі дощі можливі тільки в південних областях.

Температура вночі становитиме + 1 +6 градусів тепла, вдень +8 +13, на півдні вночі +6 +11 градусів, а вдень +11 + 16 градусів. У Карпатах протягом доби очікується від + 4 до -1 градуса. Вітер в основному-північно-західний, 5-10 м / с.

У Києві вдень синоптики обіцяють вдень від + 10 °С до + 12 °С.Неділя в українській столиці буде сухою. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с.

Зазначимо, також з 16 по 19 жовтня в Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Тернопільській, Вінницькій, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежонебезпеки.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що 21 жовтня в Україні буде друге бабине літо, температура підніметься до +15... +17 градусів.

Нагадаємо, погода в Україні різко зміниться, введений" жовтий " рівень небезпеки: кому варто бути обережними

Як повідомляла Politeka, літо нагадає про себе в Україні: куди повертається 20-градусне тепло

Також Politeka писала, що температурні гойдалки доб'ють українців, заморозки і потепління зійдуться в сутичці: якою буде погода