У неділю, 17 жовтня в деяких регіонах України оголошено I рівень небезпеки у зв'язку з сильним туманом - видимість складе від 200 до 500 метрів, але це ще не все.
Сильні тумани прогнозують у більшості західних, а також у Чернігівській та Сумській областях.
Український гідрометцентр прогнозує, що сьогодні буде переважно без опадів, невеликі дощі можливі тільки в південних областях.
Температура вночі становитиме + 1 +6 градусів тепла, вдень +8 +13, на півдні вночі +6 +11 градусів, а вдень +11 + 16 градусів. У Карпатах протягом доби очікується від + 4 до -1 градуса. Вітер в основному-північно-західний, 5-10 м / с.
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У Києві вдень синоптики обіцяють вдень від + 10 °С до + 12 °С.Неділя в українській столиці буде сухою. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с.
Зазначимо, також з 16 по 19 жовтня в Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Тернопільській, Вінницькій, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежонебезпеки.
Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що 21 жовтня в Україні буде друге бабине літо, температура підніметься до +15... +17 градусів.
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