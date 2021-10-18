По прогнозам министерства, новая волна коронавирусной болезни постепенно спадет - сейчас Украина еще не находится на пике заболеваемости COVID-19, но приближается к нему.
Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Сейчас в стране фиксируют стремительное распространение коронавирусной инфекции. В частности, только за последнюю неделю было выявлено 105 тысяч случаев заражения, а это на 11% больше, чем неделей ранее.
В медучреждениях различных регионов занято 57% коек, предназначенных для лечения больных COVID-19. На прошлой неделе от последствий инфицирования умерло 2300 украинцев, что больше на 22% по сравнению с неделей до этого.
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По словам Игоря Кузина, сейчас Украина еще не находится на пике заболеваемости COVID-19.
"Пиковые уровни нагрузки на систему здравоохранения ожидаются по прогнозам в конце октября и до середины ноября с постепенным спадом до конца года и в первом квартале 2022 года", - рассказал Кузин.
По его мнению, нынешняя статистика - это начало активной волны и рост заболеваемости.
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