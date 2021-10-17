Советский и российский актер театра и кино Владислав Ширченко ушел из жизни в Воронеже 14 октября, прощание и похороны артиста состоятся в понедельник, 18 октября
Об этом сообщили в Воронежского академическом театре драмы имени Кольцова.
Владиславу Ширченко было 75 лет. Причина смерти не уточняется.
"Театр выражает соболезнования родным и близким Владислава Васильевича. Светлая память...", - говорится в сообщении.
Будущий актер появился на свет 23 февраля 1946 года. В 1968 году он окончил воронежский филиал Ленинградского государственного института театра, музыки и кино.
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Годом ранее Ширченко исполнил свою первую роль в театре. На экранах он впервые появился в 1977 году, сыграв косморга Березкина в "Деле Бобровых".
Также в его послужном списке такие важные работы как социальная драма по сценарию Юрия Щехочихина "Щенок", боевик с Серебряковым "С Дона выдачи нет", "Мужская женская игра", криминальная драма "Праведник". Актеру одинаково легко давались как комедийные, так и драматические роли, зрители восхищались его умением перевоплощаться.
Также Ширченко ставил спектакли как режиссер.
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