Стало известно, где украинцам платят самые большие пенсии

В Украине средний размер пенсии в июле увеличился до 3,7 тыс. грн. При этом с января до июля 2021-го пенсия судей выросла с 67,9 до 83,2 тыс. грн, то есть им стали платить на 15,3 тыс. грн. больше.

Такие данные были предоставлены Пенсионным фондом на официальном сайте.

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Кроме того, суммы выплат отличаются в зависимости от области. Например, в Киеве пенсионерам платят 5,1 тыс. грн, а в Тернопольской области всего 2,9 тыс. грн. Высокие выплаты пенсионеры получают и в Харьковской, а также Луганской областях.

Это можно обьяснить тем, что в этих регионах находится большое количество промышленных предприятий, где украинцы получали высокие белые зарплаты.

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Судьям же пенсия считается иначе: они при наличии стажа могут претендовать на высокие выплаты - 80% своей зарплаты. Простым украинцам не добиться такого соотношения пенсии к заработку, даже если они имеют 80 лет стажа.

В результате пенсии простых украинцев растут на сотни гривен, а выплаты служителей Фемиды – на десятки тысяч гривен.

Напомним про повышение зарплат 2021, кому ждать прибавку.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о проблемах с пенсиями.

Также Politeka писала, что украинцам рассказали о новых дополнительных выплатах к пенсии.