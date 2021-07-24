Главный санитарный врач Украины не исключил введение локдауна в стране
По словам Игоря Кузина, низкая статистика с распространением коронавируса - это не повод расслабляться.
"Украина регистрирует на своей территории штамм "Дельта". Уже почти сто стран отчитываются, что "Дельта" вызывает большие и быстрые вспышки на территории государств", - заявил чиновник во время эфира "Сніданку з 1+1".
Главный санврач подчеркнул, что придерживаться карантинных ограничений и вакцинироваться важно уже сейчас.
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По словам Кузина, локдаун в Украине может наступить уже этой осенью.
"К красной зоне, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени", — заявил главный санврач Украины.
Стоит отметить, что последний пик заболеваемости коронавирусов в Украине был зафиксирован 9 апреля - тогда вирус подтвердили у 19799 человек. С тех пор эпидемия пошла на спад - в пятницу, 23 июля, было подтверждено 1195 случаев.
За все время пандемии от коронавируса умерли 55 311 украинцев.
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