Это лишь вопрос времени

"К красной зоне, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени", — заявил главный санврач Украины.

Стоит отметить, что последний пик заболеваемости коронавирусов в Украине был зафиксирован 9 апреля - тогда вирус подтвердили у 19799 человек. С тех пор эпидемия пошла на спад - в пятницу, 23 июля, было подтверждено 1195 случаев.

За все время пандемии от коронавируса умерли 55 311 украинцев.



Напомним, что украинцев предупредили о третьей волне ковида, началась подготовка

Как сообщала Politeka ранее, четвертая волна коронавируса, в МОЗ назвали сроки и чем будет отличаться

Также Politeka писала, что новые правила при въезде из-за границы





