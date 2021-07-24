Украинцы получат значительную прибавку к пенсиям
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на "Урядовому порталі".
Так, на 45% (834,3 грн) выросла минимальная пенсионная выплата для участников боевых действий.
"Теперь она составляет 210% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, вместо ранее установленных 165%", - говорится в сообщении.
Кроме того, уже начиная с 1 июля, украинские военнослужащие, будут получать на 2 тысячи гривен больше к пенсии. Размер выплаты составит 3854 гривны.
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Выплаты "повышенных" пенсий начнутся уже с августа.
Стоит отметить, что в этом году в Украине планируется провести повышение пенсий, которое будет состоять из 5 этапов.
Следующий этап запланирован на зиму этого года.
Повышение прожиточного минимума и соответствующее увеличение минимальной пенсии по возрасту.
В календаре отмечается, что в декабре 2021 планируется повышение прожиточного минимума с 1854 грн до 1934 грн и увеличение надбавок, повышений к пенсии.
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