Украинские ученики с 1 сентября пойдут в школы

Ожидается, что дистанционный режим вводить не будут. Об этом заявила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий, передает "Укринформ".

Она уточнила, что для того, чтобы обучение школьников стартовало в традиционном формате, большинство учителей должны пройти вакцинацию. Что касается детей, то они пока, согласно указаниям Минздрава, не подпадают под вакцинацию.

В то же время Мандзий не стала отрицать, что элементы "дистанционки" имеют все шансы остаться. МОН будет расширять Всеукраинскую школу онлайн, будут больше использовать смешанный формат обучения.

Отметим, по состоянию на 23 июля 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 4 539 197 человек. За сутки сделали рекордное количество прививок - 139 441 человека вакцинировано против COVID-19 22 июля 2021 года. Одну дозу получили 76 169 человек полностью иммунизированы — 63 272 человека.

Напомним, в Минобразования назвали ТОП-5 популярных ВУЗов Украины: "абитуриенты сделали выбор"

Как сообщала Politeka, украинские школьники могут забыть о дистанционном обучении, но есть условие: что нужно сделать.

Также Politeka писала, что школьникам готовят изменения с 1 сентября: что известно о решении МОН.