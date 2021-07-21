У Украинских школьников появилась возможность начать новый учебный год за партами, а не сидя дома за компьютером, однако в будущем ситуация может измениться

Избежать еще одного учебного года на дистанционном обучении украинские дети и их родители смогут только в случае массовой вакцинации, сообщается в материале Obozrevatel.

В частности, председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, нардеп от «Слуги народа» Сергей Бабак подчеркнул, что для полноценной работы школ вакцинироваться должны как ученики, так и учителя.

В свою очередь, глава Минздрава Виктор Ляшко ранее утверждал, что если до начала учебного года в Украине смогут вакцинировать всех учителей, то даже новая волна не поставит под угрозу учебный процесс в школах.

Стоит отметить, что вакцинация детей в Украине пока только обсуждается в теории. Эксперты рекомендуют для начала разрешить прививать детей от 12 до 16 лет с использованием препарата Comirnaty производства Pfizer & BioNTech. На сегодняшний день в Евросоюзе эта вакцина уже используется для прививок подросткам от 12 до 15 лет.

Напомним, миллионы пошли в карманы мошенников, вместо помощи детским садам и школам в результате махинаций в Днепре.

Как сообщала Politeka, украинские школьники не смогут продолжать обучение в 10-11 классах.

Также Politeka писала, что школьникам готовят изменения с 1 сентября: что известно о решении МОН.