Украину накрыли дожди с градом

Как передает Politeka.net, кадры последствий стихии публикуют люди в сети.



Украину уже несколько дней заливает дождями и накрывает градом, а больше всего пострадали южные регионы страны.

Так, север Николаевщины накрыл циклон. Больше всего пострадали от непогоды Первомайский и Вознесенский районы, а очевидцы говорят, что размер градин достигал размера куриного яйца.

Стихия разгулялась и в северной части Одесской области - там прошли ливни со шквалистым ветром. В некоторых районах прошел град размером с яблоко, а деревья вырывало с корнями.

Жителям Закарпатья повезло еще меньше - в одном из районов области внезапно затопило несколько сел: там подтоплены дома, размыты дороги и уничтожены урожаи.

В ГСЧС сообщают, что из-за непогоды энергоснабжения в среду, 21 июля, отсутствует в 838 населенных пунктах в 13 областях Украины.

Напомним, непогода обрушила на украинцев весь гнев, вода затопила дома: кадры потопа.

Как сообщала Politeka, стихия разбушевалась на Одесчине, появилось видео: "Смерч, дождь и град"

Также Politeka писала, что Киев ушел под воду, затоплено метро: кадры мощнейшей атаки стихии.