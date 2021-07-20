Рясные дожди накрыли всю Украину после продолжительной жары
В результате ливней больше всего пострадали западные области Украины. Так, на Закарпатье вышла из своих берегов река Уж, вода начала сметать все на своем пути и разрушать дороги.
При этом в районе озера Синевир, в селах Колочава и Свобода сошли селевые потоки, сообщает издание Mukachevo.net.
Спасатели выехали на место происшествия, чтобы расчистить автодороги и обеспечить проезд автомобильного транспорта, ведь поток воды хлынул на трассу и жилые районы.
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В поселке Ясыня затопило первые этажи домов, попадали деревья, разрушены автомобили. Жители говорят, что от многих построек остались руины и лом. Кроме этого, погибли животные, а вода уничтожила урожай.
Синоптики предупредили, что утром и днем 20 июля грозы ожидаются на большей части территории Закарпатской области и в городе Ужгород. В некоторых местах сильные дожди, град и шквалый ветер набирают 15-20 м/с.
Сотрудники ГСЧС предупреждают, что ситуация может ухудшиться из-за новых ливней. Это может привести к подтоплению многих населенных пунктов. Есть риски оползней и паводков.
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.
Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.