Люди даже не успели приготовится к беде

Рясные дожди накрыли всю Украину после продолжительной жары

В результате ливней больше всего пострадали западные области Украины. Так, на Закарпатье вышла из своих берегов река Уж, вода начала сметать все на своем пути и разрушать дороги.

При этом в районе озера Синевир, в селах Колочава и Свобода сошли селевые потоки, сообщает издание Mukachevo.net.

Спасатели выехали на место происшествия, чтобы расчистить автодороги и обеспечить проезд автомобильного транспорта, ведь поток воды хлынул на трассу и жилые районы.

В поселке Ясыня затопило первые этажи домов, попадали деревья, разрушены автомобили. Жители говорят, что от многих построек остались руины и лом. Кроме этого, погибли животные, а вода уничтожила урожай.

Синоптики предупредили, что утром и днем 20 июля грозы ожидаются на большей части территории Закарпатской области и в городе Ужгород. В некоторых местах сильные дожди, град и шквалый ветер набирают 15-20 м/с.

Сотрудники ГСЧС предупреждают, что ситуация может ухудшиться из-за новых ливней. Это может привести к подтоплению многих населенных пунктов. Есть риски оползней и паводков.



Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.