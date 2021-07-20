Синоптик сделала важное предупреждение о погоде

На смену жуткой жаре пришли проливные дожди и ураганы, но синоптики просят украинцев не расслабляться.

Как прогнозирует заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии для Радио НВ, грядут новые повышения температур и рекордная жара.

Синоптик отмечает, что аномальное повышение температур наблюдается последние пять лет и это говорит о том, что происходит ускорение климатических изменений не только в Украине, но и в целом на планете.

Она прогнозирует, что Украину все еще ожидают температурные рекорды этим летом. Такие жаркие волны будут приходить в нашу страну все чаще и украинцев ожидают периоды с аномально высокой температурой в будущем.

Как объясняет Вера Балабух, не в последнюю очередь это связано с изменением человеческой деятельности и выбросом парниковых газов.

То есть парниковый эффект усиливается, и мы видим, что у нас сейчас события развиваются по худшему сценарию, который прогнозировали климатологи.



Напомним, что наводнение в Германии забрало множество человеческих жизней, тысячи пропали без вести: кадры стихии.

Как Politeka писала, что жара будет мучить украинцев, когда все изменится: синоптики озадачили прогнозом.

Также Politeka сообщала, что 35-градусная жара отступит, в Украину придут дожди: прогноз на ближайшее время.