Синоптик сделала важное предупреждение о погоде
На смену жуткой жаре пришли проливные дожди и ураганы, но синоптики просят украинцев не расслабляться.
Как прогнозирует заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии для Радио НВ, грядут новые повышения температур и рекордная жара.
Кондратюк резко прошелся по Лорак, которая собралась с концертом в Украину: "Я вообще не уважаю таких людей"
Оборвалась жизнь известного украинца, его шедевры видели многие: "Такие люди переходят в вечность"
Непогода обрушила на украинцев весь гнев, вода затопила дома: кадры потопа
Грустная Кухар из "Танців з зірками" объявила о завершении важного этапа в своей жизни: "Впереди много перемен!"
Оля Полякова оказалась в клинике и рассказала, что произошло: «Посмотрите, я сделала…»
Синоптик отмечает, что аномальное повышение температур наблюдается последние пять лет и это говорит о том, что происходит ускорение климатических изменений не только в Украине, но и в целом на планете.
Она прогнозирует, что Украину все еще ожидают температурные рекорды этим летом. Такие жаркие волны будут приходить в нашу страну все чаще и украинцев ожидают периоды с аномально высокой температурой в будущем.
Как объясняет Вера Балабух, не в последнюю очередь это связано с изменением человеческой деятельности и выбросом парниковых газов.
То есть парниковый эффект усиливается, и мы видим, что у нас сейчас события развиваются по худшему сценарию, который прогнозировали климатологи.
Напомним, что наводнение в Германии забрало множество человеческих жизней, тысячи пропали без вести: кадры стихии.
Как Politeka писала, что жара будет мучить украинцев, когда все изменится: синоптики озадачили прогнозом.
Также Politeka сообщала, что 35-градусная жара отступит, в Украину придут дожди: прогноз на ближайшее время.