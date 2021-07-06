Известная модель и актриса Эмили Ратаковски появилась на людях в дерзком мини-платье, под которым нет белья

Как сообщает Politeka.net, известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски никогда не стеснялась демонстрировать свои роскошные формы. Страница девушки в Instagram пестрит откровенными снимками, и даже после рождения первенца, модель не отказалась от пикантных фотосессий.

Так, в этот раз Эмили выложила в соцсети очередную порцию фотографий, на которых появилась в соблазнительном образе. Похоже, красотка побывала на вечеринке в элитном отеле, она появилась перед камерой с бокалом в руках. Для выхода в свет модель выбрала светлое мини-платье с открытой спиной, которое подчеркнуло идеальную фигуру и едва прикрыло упругий бюст.

Поклонники в восторге от новых фотографий Ратаковски, ее публикацию засыпают комментариями и лайками: "Вы знаете, чего я действительно хочу?", "Будьте терпеливы по отношению к своим последователям. Мы тебя любим!", "До следующего раза!", "Твое платье такое красивое", "Да благословит Бог прекрасную королеву", "Я хочу лайков, пожалуйста, девочка", "Просто красиво".

Напомним, Эмили Ратаковски прельстила своей фигурой в нескромном мини-платье: "Королева"

Как сообщала Politeka, Эмили Ратаковски лишила дара речи фигурой в маленьком топике: "Разве бывает такой...".

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