Известная модель и актриса Эмили Ратаковски появилась на людях в дерзком мини-платье, под которым нет белья
Как сообщает Politeka.net, известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски никогда не стеснялась демонстрировать свои роскошные формы. Страница девушки в Instagram пестрит откровенными снимками, и даже после рождения первенца, модель не отказалась от пикантных фотосессий.
Так, в этот раз Эмили выложила в соцсети очередную порцию фотографий, на которых появилась в соблазнительном образе. Похоже, красотка побывала на вечеринке в элитном отеле, она появилась перед камерой с бокалом в руках. Для выхода в свет модель выбрала светлое мини-платье с открытой спиной, которое подчеркнуло идеальную фигуру и едва прикрыло упругий бюст.
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Поклонники в восторге от новых фотографий Ратаковски, ее публикацию засыпают комментариями и лайками: "Вы знаете, чего я действительно хочу?", "Будьте терпеливы по отношению к своим последователям. Мы тебя любим!", "До следующего раза!", "Твое платье такое красивое", "Да благословит Бог прекрасную королеву", "Я хочу лайков, пожалуйста, девочка", "Просто красиво".
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