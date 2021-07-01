Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски вызвала переполох в сети из-за своего внешнего вида

Известная супермодель приступила к работе уже через пару месяцев после родов. Причем звезда осмелилась показывать себя также открыто, как делала это до появления на свет сына.

Эмили удалось за рекордно короткие сроки похудеть, поэтому скрывать такие изгибы Ратаковски не планировала. В этот раз изначально у себя в профиле звезда запостила лук дня, показав себя в маленьком черном топе с вырезом, а затем сверкнула безупречным прессом.

Причем многие в сети уже заметили, публикуя эти кадры на фан-страницах для обсуждений, что Ратаковски едва не «растеряла» модные штаны. Как можно заметить, грязно-бежевого цвета штаны с карманами действительно чуть ли не падают с плоского живота Эмили.

Саму ее это, как и всегда, не смущает. Ратаковски очень гордится своим видом, поэтому даже макияж лишний раз не делает, чтобы не отвлекать все внимание от своих изгибов.

"Разве бывает такой пресс после родов?" - удивляется одна из женщин в Инстаграм.

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