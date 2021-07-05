Известная актриса Моника Беллуччи показалась вместе с 16-летней дочерью Девой Кассель на обложке глянцевого журнала
Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи была в браке с Венсаном Касселем 14 лет. У пары появились дети - Дева и Леони. 16-летняя дочь уже успела сделать первые шаги в модельном бизнесе. И вот, Моника у себя на страничке в Инстаграм решила показать, как вместе с Девой снялись для журнала VOGUE.
На фото Моника была сзади и обнимала дочь. Красотки были в платьях с декольте.
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"Дева Кассель снимется вместе со своей матерью Моникой Беллуччи", - подписала актриса фото.
Венсан Кассель тоже решил опубликовать фото бывшей жены и дочери. У него был снимок намного качественней и в кадре Моника присутствовала практически полностью. Можно заметить, что у Девы и Моники одинаковые наряды.
"Семейное дело", - подписал Кассель.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Если отношения бывших, то только такие", "Невероятные", "Великолепные. Как прекрасно видеть, что вы уважаете мать своих детей, несмотря на разлуку. В наши дни это красиво и редко. Приятная семья".
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