Известная актриса и модель Моника Беллуччи появилась перед камерами без макияжа

Популярная модель и актриса всегда подмечала, что просто ненавидит диеты и никогда не будет худой. При этом артистка часто подчеркивала, что желает стареть естественно и пока в уколах красоты не нуждается.

Не так давно звезда это доказала, появившись перед камерой с минимумом косметики и не скрывая морщин. Звезда спокойно позировала, позволяя рассмотреть свои морщины, впалые щеки и синяки под глазами.

Одно осталось неизменным, как заметили поклонники Моники, это ее открытая зона декольте. Звезда не только не стала ее скрывать, но и выставила нараспашку, открывая кофту и засвечивая кружевной лиф.

«Будет всегда красавицей🔥Красивая женщина ❤; Зрелая дама; Все еще довольно хороша❤️; очень красиво 😊😉; Навсегда мило; Действительно великолепно; 56летняя женщина и так хорошо смотрится; Ты мне нравишься; Возвышенная, красивая и привлекательная, уважение, Мерси» - пишут в сети.

Напомним, 56-летняя Беллуччи в прозрачном платье доказала, что красота не подвластна возрасту

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