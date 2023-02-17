Нагадаємо, красуня із Дніпра зранку 16 лютого повідомила, що в її автівку, коли вона була за кермом в Києві, «стріляли».

«А як вам такий прикол, що в мене зранку сріляли, поки я була за кермом?», - повідомила Неплях у своєму Інстаграмі, демонструючи розбитє заднє скло автівки.

«Неочікуваним чином моя машина стала кабріолетом. Але, як вже пожартував один мій друг: "мы те, кто пули не боятся”. Так що зі мною все добре, легкий шок. Але в мене як би плани на день, ніхто їх не зірве», - запевняла Неплях.

Інцидент набув такого розголосу, що Неплях довелося робити додаткові пояснення.

За словами «Міс Україна Всесвіт-2021», впродовж дня їй зателефонувала велика кількість людей, а також представників правоохоронних органів.

«Тож я маю пояснити. Десь о 8.30 ранку, розвертаючись на бульварі Лесі Українки, біля метро «Печерська» я стояла на розвороті і чекала, поки я зможу розвернутись. Довкола не було машин, ніхто поруч не ганяв, не було такого… це не трасса, де поруч багато машин. Не було поруч ніяких грузових машин. І я чую наче вистріл, я злякалася так, що я аж пригнулася», - розповіла Неплях про момент інциденту.

Дівчина розповіла, що відразу подивилась у переднє скло, але нічого не побачила і не зозуміла. Потім, подивившись у дзеркало, вона помітила, що заднє скло її автивки «у павутинці».

«Я в шоці, починаю трогатися, бо я стою на розвороті і позаду мене також машини на розвороті, і моє задню скло повністю сиплеться. Я в шоці, вмикаю аварійку, підїжджаю до свого будинку і вже там бачу ось це», - розповіла Неплях, показавши камінець.

Саме з ним переможниця конкурсу краси пов’язує інцидент, який з нею стався.

«В мене лише одне пояснення… Довкола було все спокійно, це ранок, майже центр міста. І, окрім того, що на мене впало з неба – в мене інших пояснень немає», - зазначила Неплях.

Нагадаємо, "Міс Україна-Всесвіт" Неплях у хутряній шапці покаталася на конях.

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