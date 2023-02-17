Напомним, красавица из Днепра утром 16 февраля сообщила, что в ее автомобиль, когда она был за рулем в Киеве, «стреляли».

«А как вам такой прикол, что в меня с утра стреляли, пока я была за рулем?», - сообщила Неплях в своем Инстаграмме, демонстрируя разбитое заднее стекло автомобиля.

«Неожиданно моя машина стала кабриолетом. Но, как уже пошутил один мой друг: "мы те, кто пули не боятся”. Так что со мной все хорошо, легкий шок. Но у меня как бы планы на день, никто их не сорвет», - уверяла Неплях.

Инцидент получил такую ​​огласку, что Неплях пришлось делать дополнительные объяснения.

По словам «Мисс Украина Вселенная-2021», в течение дня ей позвонило по телефону большое количество людей, а также представителей правоохранительных органов.

«Поэтому я должен объяснить. Где-то в 8:30 утра, разворачиваясь на бульваре Леси Украинки, возле метро «Печерская» я стояла на развороте и ждала, пока я смогу развернуться. Вокруг не было машин, никто рядом не гонял, не было такого… это не трасса, где рядом много машин. Не было рядом никаких грузовых машин. И я слышу как будто выстрел, я испугалась так, что я даже пригнулась», - рассказала Неплях о моменте инцидента.

Девушка сообщила, что сразу посмотрела в переднее стекло, но ничего не увидела и не поняла. Потом, посмотрев в зеркало, она заметила, что заднее стекло ее автомобиля «в паутинке».

«Я в шоке, начинаю трогаться, потому что я стою на развороте и позади меня тоже машины на развороте, и мое заднее стекло полностью сыпется. Я в шоке, включаю аварийку, подъезжаю к своему дому и уже там вижу это», - рассказала Неплях, показав камушек.

Именно с ним победительница конкурса красоты связывает случившийся с ней инцидент.

«У меня только одно объяснение… Вокруг было все спокойно, это утро, почти центр города. И, кроме того, что на меня упало с неба – у меня других объяснений нет», - отметила Неплях.

Напомним, "Мисс Украина-Вселенная" Неплях в меховой шапке покаталась на лошадях.

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