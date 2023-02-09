Ольга розповіла DW вважає день ракетного удару своїм другим днем народження, а свій порятунок називає дивом.

“У цей день 14 січня, як не дивно, ми будували плани на пів року вперед. Був просто дивовижний настрій… І це був один зі знаків, що я не збиралася помирати", - каже Ольга Ботвінова.

Вона розповіла, що буквально за 10 хвилин до вибуху, знаходилась у кімнаті якої вже немає. Ольга працювала за ноутбуком, і лише через те що чоловік покликав її в сусідню кімнату, залишилась живою.

"Чоловік мене кличе в сусідню кімнату. Я іду до нього, ми беремо ковдру, накриваємося і буквально за десять хвилин сталося те, що сталося", - розповіла Ольга.

Через вибух її поранило, але її чоловік, який за освітою медик перев'язав їй голову футболкою. Подружжя спочатку хотіло спустися сходами, але побачили що будинок зруйновано і за дверима — прірва.

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Чоловік Ольги Євген взяв ліхтарик і почав подавати сигнали рятувальникам, які прийшли на допомогу та спустили подружжя.

Наступного дня Ольга та Євген дізналися, що російські окупанти зруйнували снарядом їх квартиру у Херсоні з якої вони виїхали у Дніпро.

Ольга зізнається, що це вже в третє через росіян їм довелося обнуляти життя. В 2014 році вона з чоловіком виїхала з Донбаса, оселилися в Херсоні, потім довелося тікати в Дніпро. А зараз Ольга з чоловіком живуть у квартирі, яку їм надало незнайоме подружжя, яке відгукнулось у соцмережі і запропонувало допомогу. Весь одяг і речі, теж надали знайомі й незнайомі люди.

Дніпро, вибух, приліт, ракета, руїни

Незважаючи на всі випробовування Ольга намагається думати про позитив, аби "не почуватися все життя жертвою". Вона вигадує нові проєкти психологічної допомоги постраждалим від війни.

"Люди, таке враження, об'єдналися у велику суперсилу, якою ділилися з нами", - із захватом каже психологиня. Її чоловік уже повернувся на роботу в лікарню, а вона найближчим часом планує провести психологічний майстерклас.

Нагадаємо, Тімур і Кароліна в одну мить втратили своїх батьків - родина тільки влітку переїхала до Дніпра з Нікополя, рятуючись від обстрілів.

Також повідомлялось, що шахраї взялися за дівчину, яка дивом вижила після влучання ракети в Дніпрі.

Росіяни випустили ракету по багатоповерхівці в Дніпрі 14 січня вдень, коли багато людей було вдома.