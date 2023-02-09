Психологиня Ольга Ботвінова, яка мешкала з чоловіком в будинку на Набережній Перемоги в Дніпрі, який зруйновала в січні російська ракета розповіла, про події того дня.

Ольга розповіла DW вважає день ракетного удару своїм другим днем народження, а свій порятунок називає дивом.

“У цей день 14 січня, як не дивно, ми будували плани на пів року вперед. Був просто дивовижний настрій… І це був один зі знаків, що я не збиралася помирати", - каже Ольга Ботвінова.

Вона розповіла, що буквально за 10 хвилин до вибуху, знаходилась у кімнаті якої вже немає. Ольга працювала за ноутбуком, і лише через те що чоловік покликав її в сусідню кімнату, залишилась живою.

"Чоловік мене кличе в сусідню кімнату. Я іду до нього, ми беремо ковдру, накриваємося і буквально за десять хвилин сталося те, що сталося", - розповіла Ольга.

Через вибух її поранило, але її чоловік, який за освітою медик перев'язав їй голову футболкою. Подружжя спочатку хотіло спустися сходами, але побачили що будинок зруйновано і за дверима — прірва.

Чоловік Ольги Євген взяв ліхтарик і почав подавати сигнали рятувальникам, які прийшли на допомогу та спустили подружжя.

Наступного дня Ольга та Євген дізналися, що російські окупанти зруйнували снарядом їх квартиру у Херсоні з якої вони виїхали у Дніпро.

Ольга зізнається, що це вже в третє через росіян їм довелося обнуляти життя. В 2014 році вона з чоловіком виїхала з Донбаса, оселилися в Херсоні, потім довелося тікати в Дніпро. А зараз Ольга з чоловіком живуть у квартирі, яку їм надало незнайоме подружжя, яке відгукнулось у соцмережі і запропонувало допомогу. Весь одяг і речі, теж надали знайомі й незнайомі люди.

Незважаючи на всі випробовування Ольга намагається думати про позитив, аби "не почуватися все життя жертвою". Вона вигадує нові проєкти психологічної допомоги постраждалим від війни.

"Люди, таке враження, об'єдналися у велику суперсилу, якою ділилися з нами", - із захватом каже психологиня. Її чоловік уже повернувся на роботу в лікарню, а вона найближчим часом планує провести психологічний майстерклас.

Нагадаємо, Тімур і Кароліна в одну мить втратили своїх батьків - родина тільки влітку переїхала до Дніпра з Нікополя, рятуючись від обстрілів.

Також повідомлялось, що шахраї взялися за дівчину, яка дивом вижила після влучання ракети в Дніпрі.

Росіяни випустили ракету по багатоповерхівці в Дніпрі 14 січня вдень, коли багато людей було вдома.