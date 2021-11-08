Похолодание придет в Украину с Запада, постепенно захватывая всю территорию страны, а ситуацию в центральных регионах в понедельник подпортит дождь.

Как пишет Politeka.net, об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Погода продолжит уверенно портиться – похолодание придет с западных областей. В южных регионах все еще задержится теплая и комфортная температура.

Так, в западных областях в понедельник, 8 ноября, ожидается 7-10 градусов. Будет солнечно, но прохладно. Такой же температурный режим ожидается в некоторых центральных областях. Весь центральный регион, кроме Киевской области, столкнется с дождями.

В восточных областях будет теплее – до 11-13 градусов. В Днепропетровской области ожидается дождь.

Теплее всего 8 ноября будет на Юге – там столбики термометра прогреются до 14-16 градусов.

Отметим, что уже со вторника в Украине сильно похолодает. В отдельных областях температура опустится до 2-5 градусов, а в восточные и южные области придут дожди.

Напомним, что погода разделит Украину на разные зоны: где потеплеет до +19.

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