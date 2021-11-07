У неділю, 7 листопада, в деяких областях України переважатиме високий рівень пожежної небезпеки.

Про це попередили в прес-службі ДСНС.

Погодні умови можуть спровокувати загоряння на відкритих територіях і в екосистемах.

У зв'язку з цим рятувальники оголосили високий рівень пожежної небезпеки через сильний вітер, який з легкістю розносить вогонь на великі відстані.

Так, 7 листопада, небезпечна ситуація складеться в шести областях України: Вінницькій, більшості районів Хмельницької, Чернівецької, Рівненської, Волинської та Донецької областей.

Рятувальники попередили, що забороняється робити протягом пожежонебезпечного періоду:

розводити багаття в лісі і лісопосадках;

заїжджати автомобілем в ліс;

курити, кидати в лісі і лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати в лісі просочену бензином, гасом, маслом або іншими горючими речовинами ганчір'я;

полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;

створювати звалища і спалювати відходи;

спалювати стерню і пожнивні залишки на сільськогосподарських полях.

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