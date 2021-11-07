У неділю, 7 листопада, в деяких областях України переважатиме високий рівень пожежної небезпеки.

Про це попередили в прес-службі ДСНС.

Погодні умови можуть спровокувати загоряння на відкритих територіях і в екосистемах.

У зв'язку з цим рятувальники оголосили високий рівень пожежної небезпеки через сильний вітер, який з легкістю розносить вогонь на великі відстані.

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Так, 7 листопада, небезпечна ситуація складеться в шести областях України: Вінницькій, більшості районів Хмельницької, Чернівецької, Рівненської, Волинської та Донецької областей.

Рятувальники попередили, що забороняється робити протягом пожежонебезпечного періоду:

  • розводити багаття в лісі і лісопосадках;
  • заїжджати автомобілем в ліс;
  • курити, кидати в лісі і лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • залишати в лісі просочену бензином, гасом, маслом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
  • полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • створювати звалища і спалювати відходи;
  • спалювати стерню і пожнивні залишки на сільськогосподарських полях.

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