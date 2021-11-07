У неділю, 7 листопада, в деяких областях України переважатиме високий рівень пожежної небезпеки.
Про це попередили в прес-службі
Погодні умови можуть спровокувати загоряння на відкритих територіях і в екосистемах.
У зв'язку з цим рятувальники оголосили високий рівень пожежної небезпеки через сильний вітер, який з легкістю розносить вогонь на великі відстані.
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Так, 7 листопада, небезпечна ситуація складеться в шести областях України: Вінницькій, більшості районів Хмельницької, Чернівецької, Рівненської, Волинської та Донецької областей.
Рятувальники попередили, що забороняється робити протягом пожежонебезпечного періоду:
- розводити багаття в лісі і лісопосадках;
- заїжджати автомобілем в ліс;
- курити, кидати в лісі і лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- залишати в лісі просочену бензином, гасом, маслом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
- полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;
- створювати звалища і спалювати відходи;
- спалювати стерню і пожнивні залишки на сільськогосподарських полях.
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