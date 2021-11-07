В воскресенье, 7 ноября, в некоторых областях Украины будет преобладать высокий уровень пожарной опасности.
Об этом предупредили в пресс-службе
Погодные условия могут спровоцировать возгорания на открытых территориях и в экосистемах.
В связи с этим спасатели объявили высокий уровень пожарной опасности из-за сильного ветра, который с легкостью разносит огонь на большие расстояния.
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Так, 7 ноября, опасная ситуация сложится в шести областях Украины: Винницкой, большинстве районов Хмельницкой, Черновицкой, Ровенской, Волынской и Донецкой областей.
Спасатели предупредили, что запрещается делать в течение пожароопасного периода:
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- заезжать автомобилем в лес;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
- создавать свалки и сжигать отходы;
- сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.
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