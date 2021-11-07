В воскресенье, 7 ноября, в некоторых областях Украины будет преобладать высокий уровень пожарной опасности.

Об этом предупредили в пресс-службе ГСЧС.

Погодные условия могут спровоцировать возгорания на открытых территориях и в экосистемах.

В связи с этим спасатели объявили высокий уровень пожарной опасности из-за сильного ветра, который с легкостью разносит огонь на большие расстояния.

Популярные статьи сейчас

Экс-муж Ани Лорак решил покинуть с дочерью Украину и похвастался прощальными моментами: кадры

Грузовик без тормозов протаранил ряд авто, сразу 19 жертв: "Несколько машин загорелись и..."

Ушел из жизни знаменитый украинский нардеп: первые подробности

Пенсии для некоторых украинцев поднимут с 1 января, кто получит: «Не менее 7800 грн»

13-летняя дочь Евгения Кошевого стала выглядеть старше мамы, украинцы обескуражены: "Что сделали с девочки..."
Показать еще

Так, 7 ноября, опасная ситуация сложится в шести областях Украины: Винницкой, большинстве районов Хмельницкой, Черновицкой, Ровенской, Волынской и Донецкой областей.

Спасатели предупредили, что запрещается делать в течение пожароопасного периода:

  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • заезжать автомобилем в лес;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
  • оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
  • создавать свалки и сжигать отходы;
  • сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

Напомним, что масштабный пожар охватил Хортицу: в руководстве говорят о поджоге, кадры с места