В воскресенье, 7 ноября, в некоторых областях Украины будет преобладать высокий уровень пожарной опасности.

Об этом предупредили в пресс-службе ГСЧС.

Погодные условия могут спровоцировать возгорания на открытых территориях и в экосистемах.

В связи с этим спасатели объявили высокий уровень пожарной опасности из-за сильного ветра, который с легкостью разносит огонь на большие расстояния.

Так, 7 ноября, опасная ситуация сложится в шести областях Украины: Винницкой, большинстве районов Хмельницкой, Черновицкой, Ровенской, Волынской и Донецкой областей.

Спасатели предупредили, что запрещается делать в течение пожароопасного периода:

разводить костры в лесу и лесопосадках;

заезжать автомобилем в лес;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

создавать свалки и сжигать отходы;

сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

Напомним, что масштабный пожар охватил Хортицу: в руководстве говорят о поджоге, кадры с места