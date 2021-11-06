Щонайменше вісім загиблих і сотні постраждалих в результаті фестивалю Astroworld в Х'юстоні, США, організованому репером Тревісом Скоттом.

НП сталася в п'ятницю, 5 листопада. Коли фанати натовпом рушили до сцени, на якій з'явився Тревіс Скотт, виникла сильна тиснява - одні почали падати, а інші продовжували бігти в паніці, передає NBC news.

За попередніми даними, в результаті тисняви загинули 8 осіб, 50 зараз знаходяться в лікарні. Ще три сотні постраждалих отримали допомогу на місці - був розгорнутий польовий госпіталь.

Організатори тут же зупинили фестиваль, коли побачили, що люди почали падати, але було занадто пізно. Другий день заходу, в суботу, скасували зовсім.

Помічник начальника управління поліції Х'юстона Ларрі Саттервайт, який перебував на місці НП, повідомив що ситуація швидко розвивалася.

"Схоже, що це сталося всього за кілька хвилин - раптово у нас кілька людей опинилися на землі при смерті або покаліченими... Ми негайно почали надавати їм допомогу", - зазначив правоохоронець.

У Мережі з'явилися кадри паніки й тисняви. Користувачі активно коментують трагедію:

"Більшість померлих були під наркотиками. Перестаньте звинувачувати натовп"

"Я не розумію, це тому, що у них немає квитків або їм просто лінь стояти в чергах???"

"Чому... Службі безпеки недостатньо платять, щоб впоратися з цим"

"Вже настала чорна п'ятниця?"

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