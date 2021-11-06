По меньшей мере восемь погибших и сотни пострадавших в результате фестиваля Astroworld в Хьюстоне, США, организованном рэпером Трэвисом Скоттом.

ЧП произошло в пятницу, 5 ноября. Когда фанаты толпой двинулись к сцене, на которой появился Трэвис Скотт, возникла сильнейшая давка - одни начали падать, а другие продолжали бежать в панике, передает NBC news.

По предварительным данным, в результате давки погибли 8 человек, 50 сейчас находятся в больнице. Еще три сотни пострадавших получили помощь на месте - был развернут полевой госпиталь.

Организаторы тут же остановили фестиваль, когда увидели, что люди начали падать, но было слишком поздно. Второй день мероприятия, в субботу, отменили вовсе.

Помощник начальника управления полиции Хьюстона Ларри Саттервайт, находившийся на месте ЧП, сообщил что ситуация быстро развивалась.

"Похоже, что это произошло всего за несколько минут - внезапно у нас несколько человек оказались на земле при смерти или покалеченные... Мы немедленно начали оказывать им помощь", - отметил правоохранитель.

В Сети появились кадры паники и давки. Пользователи активно комментируют трагедию:

"Большинство умерших были под наркотиками. Перестанье обвинять толпу"

"Я не понимаю, это потому, что у них нет билетов или им просто лень стоять в очередях???"

"Почему... Службе безопасности недостаточно платят, чтобы справиться с этим"

"Уже наступила Черная пятница?"

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