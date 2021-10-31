Известный украинский писатель, лауреат Шевченковской премии Владимир Рутковский скончался от коронавируса: грустную новость сообщили в издательстве.
Как сообщает Politeka.net, в Фейсбуке издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», которое издавало книги писателя, появилась новость о его смерти. Отмечается, что Владимир Рутковский умер от коронавируса на 85-м году жизни.
«Чрезвычайно болезненная потеря для украинской литературы!», - подчеркнули в компании.
Отметим, что Владимир Рутковский был одним из самых известных детских писателей в Украине. Его знают по приключенческому роману «Сторожевая застава», который даже получил свою экранизацию. Также писатель выпустил такие книги как «Синие воды», «Джуры казака Швайки». Рутковский был лауреатом Шевченковской премии, а также победителем Книги года ВВС-2011.
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Как известно, Владимир Рутковский родом из Черкасской области, но жил и работал в Одессе. Писатель начинал со стихов, и значительно позже взялся за прозу.
Напомним, что умер актер, семья месяц скрывала трагическую новость: "Слишком больно".
Как сообщала Politeka, умер заслуженный артист Украины: "Болел очень тяжело".
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