Известный украинский писатель, лауреат Шевченковской премии Владимир Рутковский скончался от коронавируса: грустную новость сообщили в издательстве.

Как сообщает Politeka.net, в Фейсбуке издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», которое издавало книги писателя, появилась новость о его смерти. Отмечается, что Владимир Рутковский умер от коронавируса на 85-м году жизни.

«Чрезвычайно болезненная потеря для украинской литературы!», - подчеркнули в компании.

Отметим, что Владимир Рутковский был одним из самых известных детских писателей в Украине. Его знают по приключенческому роману «Сторожевая застава», который даже получил свою экранизацию. Также писатель выпустил такие книги как «Синие воды», «Джуры казака Швайки». Рутковский был лауреатом Шевченковской премии, а также победителем Книги года ВВС-2011.

Как известно, Владимир Рутковский родом из Черкасской области, но жил и работал в Одессе. Писатель начинал со стихов, и значительно позже взялся за прозу.

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