Столиця України Київ на порозі "червоної" карантинної зони, в КМДА стривожені показниками захворюваності коронавірусом за останні дні.

У Києві третій день кількість завантаженості ліжок з киснем перевищує 65%. Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив у себе на ФБ-сторінці, коли столиця може перейти в "червону зону".

"Рішення про встановлення "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки приймає Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, але ми збираємо місцеву комісію ТЕБ і НС вже завтра (29 жовтня, - ред.)", - йдеться в заяві.

За інформацією Поворозника, за останню добу 1451 киянин захворів на COVID-19, летальних випадків - 39. Загалом у важкому стані перебувають 2411 осіб, на ліжках інтенсивної реанімації - 339 хворих.

У КМДА зазначають, що єдиним способом боротьби зі спалахом коронавірусу і важким перебігом хвороби є нарощування темпів вакцинації. Тільки за минулу добу в столиці вакциновано 27566 осіб.

У разі переходу в "червону зону", жителі столиці зіткнуться з додатковими обмеженнями. Кафе і ресторани, готелі, спортзали і кінотеатри, будуть працювати тільки при наявності у відвідувачів і співробітників негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або зеленого COVID -сертифікату.

Нагадаємо, у МОЗ заговорили про додаткову вакцинацію: кому потрібне ще одне щеплення

Як повідомляла Politeka, терміни зимових канікул можуть змінитися: у МОН назвали основні дати

Також Politeka писала, Шмигаль зробив заяву про примусову вакцинацію: "це протизаконно"