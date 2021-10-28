Столица Украины Киев на пороге "красной" карантинной зоны, в КГГА встревожены показателями заболеваемости коронавирусом за последние дни.
В Киеве третий день количество загруженности кроватей с кислородом превышает 65%. Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил у себя на ФБ-страничке, когда столица может перейти в "красную зону".
"Решение об установлении «красного» уровня эпидемиологической опасности принимает Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, но мы собираем местную комиссию ТЭБ и ЧС уже завтра (29 октября, - ред.)", - говорится в заявлении.
По информации Поворозника, за последние сутки 1451 киевлянин заболел COVID-19, летальных исходов - 39. В целом в тяжелом состоянии находятся 2411 человек, на койках интенсивной реанимации - 339 больных.
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В КГГА отмечают, что единственным способом борьбы со вспышкой коронавируса и тяжелым течением болезни является наращивание темпов вакцинации. Только за минувшие сутки в столице вакцинировано 27566 человек.
В случае перехода в "красную зону", жители столицы столкнутся с дополнительными ограничениями. Кафе и рестораны, гостиницы, спортзалы и кинотеатры, будут работать только при наличии у посетителей и сотрудников отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или зеленого COVID-сертификата.
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