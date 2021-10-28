Пішов з життя відомий сценарист, завдяки якому глядачі змогли подивитися більше двох десятків серіалів, у тому числі "Рабиня Ізаура" - що сталося, читайте далі.

Не стало знаменитого бразильського сценариста Жілберту Тумшіц Брага, творця відомої теленовели» Рабиня Ізаури", яка виходила на екрани з 1976 року.

За інформацією порталу G1, сценарист помер 26 жовтня в лікарні в рідному місті Ріо-де-Жанейро, куди його доставили 22 жовтня. Племінник розповів, що Жілберту Брага останні роки відчував труднощі з ходьбою, він переніс операції на серці і хребті.

В інших джерелах говориться, що творець "Рабині Ізаури" пішов з життя через ускладнення, викликаних хворобою Альцгеймера, і системної інфекції, що виникла в результаті перфорації стравоходу. Сценаристу було 76 років.

Автор мильних опер майже 50 років будував відносини з декоратором Едгаром Моура Бразил з яким, заручився 26 грудня 2013 року в Парижі. Шлюб пара оформила офіційно 22 березня 2014-го у власній квартирі.

Теленовела Жілберту Брага "Рабиня Ізаура" встановила світовий рекорд, який протримався приблизно 30 років - її показали в 79 країнах, очоливши рейтинги в багатьох державах.

Також сценарист був лауреатом премії "Еммі" за серіал "Пліч-о-пліч".

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