Ушел из жизни известный сценарист, благодаря которому зрители смогли посмотреть более двух десятков сериалов, в том числе "Рабыня Изаура" - что произошло, читайте далее.
Не стало знаменитого бразильского сценариста Жилберту Тумшиц Брага, создателя известной теленовеллы «Рабыня Изауры», которая выходила на экраны с 1976 года.
По информации портала G1, сценарист умер 26 октября в больнице в родном городе Рио-де-Жанейро, куда его доставили 22 октября. Племянник рассказал, что Жилберту Брага последние годы испытывал трудности с ходьбой, он перенес операции на сердце и позвоночнике.
В других источниках говорится, что создатель "Рабыни Изауры" ушел из жизни из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера, и системной инфекции, возникшей в результате перфорации пищевода. Сценаристу было 76 лет.
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Автор мыльных опер почти 50 лет строил отношения с декоратором Эдгаром Моура Бразил с которым, обручился 26 декабря 2013 года в Париже. Брак пара оформила официально 22 марта 2014-го в собственной квартире.
Теленовелла Жилберту Брага "Рабыня Изаура" установила мировой рекорд, который продержался примерно 30 лет - ее показали в 79 странах, возглавив рейтинги во многих государствах.
Также сценарист был лауреатом премии «Эмми» за сериал «Бок о бок».
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