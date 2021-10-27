Во Львове 27 октября в 2:00 ночи Анастасия Стахив вышла из дома и не вернулась назад - пропавшую накануне 19-летнюю студентку нашли мертвой.

Об этом в Facebook сообщили в Поисково-спасательной волонтерской организации, занимавшейся поиском девушки. Детали также сообщило местное издание Zaxid.

Поисковики разыскивали Настю с прошлой ночи. Было известно, что она около 2:00 вышла из своего дома по улице Глубокой. Сообщалось, что в день исчезновения на ней была надета светло-серая пижама, светло-розовая куртка, а также бежевые кроссовки. Девушка носила очки.

Пропавшая не выходила на связь с родственниками и те обратились в полицию. Позже появилась информация, что Настю нашли мертвой.



Тело девушки обнаружили на Песковых (Алтайских) озерах в воде, примерно в 1,7 км от ее дома.

Также полиция дома у девушки нашла предсмертную записку, в которой написала, что намерена покончить с собой и больше не хочет жить.

Известно, что Анастасия Стахив училась во Львовской политехнике на специальности "Архитектура и градостроительство". После всех следственных действий львовская полиция официально уведомит все детали.

Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.

Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.

Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.