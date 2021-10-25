Участник боевых действий на Донбассе Тарас Гургула умер на Львовщине - украинец скончался среди бела дня при исполнении обязанностей военной службы.
Тарас Гургула умер на 38 году жизни во время исполнения обязанностей военной службы. Об этом сообщили в городском совете Червонограда, родного города героя.
Как сообщается, причина смерти военнослужащего – сердечная недостаточность.
Он поехал на Донбасс в 2014 году с самого начала российско-украинского конфликта и служил в 80 отдельной бригаде. После демобилизации нес службу по контракту в 24 бригаде.
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Также известно, что Тарас Гургула с 2004 года работал на шахтах "Межиричанская", "Заречная" и "Надежда". С 2009 и до смерти – на прииске "Лесная".
Червоноградский городской совет и жители Львовщины выражают искренние соболезнования: "Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким. Вечная память Герою!".
До войны он с 2004 до 2014 года трудился на шахтах "Межиричанская", "Заречная", "Надежда" и "Лесная".
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