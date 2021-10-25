Участник боевых действий на Донбассе Тарас Гургула умер на Львовщине - украинец скончался среди бела дня при исполнении обязанностей военной службы.

Тарас Гургула умер на 38 году жизни во время исполнения обязанностей военной службы. Об этом сообщили в городском совете Червонограда, родного города героя.

Как сообщается, причина смерти военнослужащего – сердечная недостаточность.

Он поехал на Донбасс в 2014 году с самого начала российско-украинского конфликта и служил в 80 отдельной бригаде. После демобилизации нес службу по контракту в 24 бригаде.

Также известно, что Тарас Гургула с 2004 года работал на шахтах "Межиричанская", "Заречная" и "Надежда". С 2009 и до смерти – на прииске "Лесная".

Червоноградский городской совет и жители Львовщины выражают искренние соболезнования: "Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким. Вечная память Герою!".

До войны он с 2004 до 2014 года трудился на шахтах "Межиричанская", "Заречная", "Надежда" и "Лесная".

Напомним, ветеран АТО возмутился политикой ООС.



Также Politeka сообщала, что Минобороны официально разрешило ВСУ дать отпор боевикам.



Ранее Politeka писала, что волонтер объяснил, в чем опасность новых договоренностей по Донбассу.